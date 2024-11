Oroscopo Pesci: settimana dall’11 al 17 novembre 2024

Le previsioni del segno

PESCI – Questa settimana inizia con un po’ di nervosismo e tensioni varie, specialmente in amore, quindi meglio andarci piano. Tra lunedì e martedì è facile che ti vengano certi dubbi, e ogni nuova conoscenza andrebbe esplorata con cautela.

Non è un periodo in cui accontentarsi, quindi se qualcosa non ti convince, ascolta l’intuito e non aver paura di mettere alla prova le persone! Sul lavoro, l’atmosfera è tesa e potrebbe venirti voglia di fare un po’ di chiarezza, anche con un pugno sul tavolo se necessario. Domenica porterà un po’ di calma, quindi non perdere la pazienza prima del tempo. La salute è sotto controllo, ma occhio a non trascurarti troppo: qualche giorno di relax non guasterebbe.

Voto: 6

“Attento a chi ti gira intorno, non tutti meritano il tuo tempo!”

Consiglio delle stelle siciliane: “Si sa ca chi vinci ‘na guerra interna avrà sempri vittorie. Fatti l’occhi bbonu e non fari fimminiata!”

