Oroscopo Pesci: settimana dal 13 al 19 gennaio 2025

Le previsioni del segno

PESCI – Oh, Pesci sognatori, questa settimana è un inno alla positività! Dopo mesi di mare mosso, finalmente Venere sorride e ti regala emozioni autentiche. In amore, sei solido come una roccia, ma occhio: se qualcuno gioca con i tuoi sentimenti, stavolta sei pronto a prendere decisioni nette.

Sul lavoro, Mercurio ti porta buone notizie, forse una proposta che aspettavi da tempo. Il tuo futuro professionale è in piena ascesa, ma le stelle ti invitano a conoscere meglio le tue potenzialità: non sei nato per vivacchiare. Per il benessere, il tuo ritmo altalenante di iperattività e apatia richiede equilibrio: un’uscita con amici o un momento di relax possono fare miracoli.

Con tutte queste emozioni, sembri una soap opera… ma almeno è a lieto fine.

Voto: 10

Consiglio delle stelle siciliane: “Sta cu cci voli beni, e ‘u restu lassalu ‘nda sò strata.”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI