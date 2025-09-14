Oroscopo Pesci: settimana dal 15 al 21 settembre 2025

Le previsioni del segno

PESCI – Settimana in cui finalmente ti svegli un po’ dal torpore romantico e cominci a vedere le cose più chiaramente. In amore, se qualcosa non funziona, lo capisci e lo lasci andare con sorprendente eleganza. Ti senti più lucido, meno confuso, e questo fa bene anche alla tua sensibilità.

Le relazioni stabili si rinforzano, a patto che l’altra persona capisca che “stare con te” significa anche ballare sulle nuvole un giorno e affrontare le tempeste quello dopo. Parli col cuore in mano e, per una volta, ti senti capito. Attenzione solo al weekend: famiglia, intoppi, piccoli ritardi che ti fanno innervosire più del dovuto.

Nel lavoro, c’è qualcosa da rivedere, forse una scadenza che si avvicina minacciosa o un progetto che non è ancora pronto. Sei nel mezzo di un passaggio importante: la mente è attiva, ma serve struttura. E tu, diciamolo, ogni tanto ti perdi nei sogni a occhi aperti e dimentichi il piano pratico. Tieni duro, a fine mese arrivano gratificazioni vere. Non mollare proprio ora: la primavera sarà il tuo trampolino, ma devi costruire adesso la pedana.

Dal punto di vista del benessere, parti bene e poi verso sabato la stanchezza si fa sentire. Non è un dramma: sei sensibile, vivi tutto a mille, ma hai anche bisogno di momenti di silenzio, coccole, spa, Netflix e patatine. Le stelle ti proteggono, ma tu aiutale… dormendo di più.

Dici che va tutto bene… ma poi piangi per uno spot pubblicitario.

Voto: 5,5

Consiglio delle stelle siciliane: Mi fazzu forza e vaju avanti, ma si nun mi cunsoli cu nu vasu sinceru, mi squagghiu comu na granita ‘n menzu lu suli.

