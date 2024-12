Oroscopo Pesci: settimana dal 23 al 29 dicembre 2024

Le previsioni del segno

PESCI – Ah, caro Pesci, sei in modalità dramma queen questa settimana. Tra discussioni e gelosie, rischi di trasformare una piccola incomprensione in una tragedia greca. Cerca di non esagerare e lascia da parte il vittimismo: non sei su un palcoscenico.

Sul lavoro, hai idee brillanti, ma dovrai aspettare gennaio per realizzarle al meglio. Nel frattempo, lunedì e martedì sono ideali per mettere ordine e stringere nuovi contatti. Occhio al weekend, potrebbe essere più stressante di un pranzo in famiglia con parenti litigiosi.

Pesci, se piangi ancora per i torti subiti, rischi di allagare casa: usa quella sensibilità per fare qualcosa di utile.

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Lassa stari li storii vecchi, si unni cunsari, leviti a sti nubi ca l’acqua ti stanca l’arma.”

