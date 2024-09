Oroscopo Pesci: settimana dal 23 al 29 settembre 2024

Le previsioni del segno

PESCI – Amore in arrivo, caro Pesci! Finalmente Venere si attiva e tu potrai orientare la tua vita sentimentale nella direzione che desideri. Se sei rimasto sospeso tra due relazioni o hai subito una delusione, questo è il momento di uscirne più forte di prima.

Presto arriveranno giorni pieni di passione, ma occhio: se qualcuno non ti convince, devi parlare chiaro. Sul lavoro, preparati a rimboccarti le maniche e ad assumerti delle responsabilità pesanti. I professionisti potrebbero dover vendere qualche bene per rimettere in ordine i conti, ma non preoccuparti: la fatica sarà ripagata in futuro.

Attenzione allo stress mentale: Mercurio è contro e ti mette pressione, ma con calma e metodo riuscirai a superare tutto. Non farti prendere dal caos!

Voto: 6 – Sei una pentola a pressione, ma non scoppiare prima di aver servito il pranzo!

Consiglio delle stelle siciliane: “Fermati un pocu e pigghiatilla comu veni, chi a vita unn’è sempre ‘na corsa.”

