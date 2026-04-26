Oroscopo Pesci: settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026

Le previsioni del segno

PESCI – La settimana ti porta davanti a una parola che spesso rimandi finché puoi: chiarezza. Nei sentimenti arrivano confronti importanti e forse anche qualche tensione necessaria. Alcune situazioni rimaste sospese, ambigue o lasciate a galleggiare nel mare delle “vediamo poi” emergono con più evidenza. E stavolta serve prendere posizione. Se sei in una relazione sana, il dialogo sincero può rafforzare moltissimo il legame. Se invece la storia vive di dubbi cronici, mezze promesse e silenzi strategici, dovrai fare scelte più nette. Stai entrando in una fase di maggiore consapevolezza: non ti accontenti più di situazioni confuse solo perché ti fanno sognare. Vuoi qualcosa che abbia senso reale, presenza concreta e intenzioni leggibili senza consultare un oracolo. Domenica può essere una giornata significativa per confronti o decisioni. Possibili attriti con Leone e Vergine: uno vuole comandare, l’altro organizzarti la vita. Tu potresti gradire nessuna delle due cose.

Sul lavoro il cielo è protettivo e apre buone opportunità di crescita, ma con tempi graduali. È un periodo utile per avanzare richieste, consolidare posizioni già avviate o mettere basi serie per sviluppi che possono arrivare entro giugno. Il potenziale c’è, e anche forte. Quello che devi evitare è l’ansia da prestazione all’inizio della settimana: partire agitato ti fa sprecare energia che servirà dopo. Meglio muoverti con strategia e costanza. Se hai un talento creativo, intuizioni o progetti da proporre, questo è il momento di uscire dall’ombra e mostrarli. Le tue idee valgono più di quanto pensi quando ti sottovaluti.

Sul benessere il bisogno principale è fare ordine mentale ed emotivo. Troppe situazioni lasciate aperte ti consumano in silenzio. Quando chiarisci ciò che non va, anche il corpo ritrova energia, sonno migliore e stabilità. Ti aiuta scrivere, creare, camminare, stare vicino a persone che non complicano tutto. Questa settimana capisci che sensibilità non significa sopportare ogni ambiguità. Puoi restare dolce e allo stesso tempo dire basta. Ed è lì che inizi davvero a stare bene.

Cuore poetico, ma finalmente con confini e serratura nuova.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti perdi cchiù nta nebbia di l’autri, scegli chiddu ca ti fa beni e camina sicuru.

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