Oroscopo Pesci: settimana dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026

Le previsioni del segno

PESCI – Questa settimana sei pronto a navigare di nuovo nelle acque del sentimento e lo fai con l’entusiasmo di chi ha appena riscoperto la bellezza del mare. Dopo qualche scossone emotivo, ti stai rialzando come un artista dopo un blocco creativo: hai voglia di amare, scoprire, sedurre, sentire. La noia per te è veleno e, fortunatamente, Venere torna dalla tua parte. Se sei in una relazione, puoi recuperare ciò che si era smarrito nei giorni passati. Basta poco per riaccendere la fiamma, purché tu sia sincero e non ti rifugi nel silenzio passivo-aggressivo che tanto ti piace usare quando sei in crisi. Se sei single, il tuo radar sentimentale è acceso: incontri speciali sono possibili, magari sotto un cielo stellato o in coda alla cassa del supermercato. L’amore non avvisa.

Nel lavoro, senti che qualcosa sta per sbloccarsi. I progetti che coltivi da mesi iniziano a prendere forma, come un puzzle a cui finalmente manca solo un pezzo. Il momento è ideale per fare il punto: dove vuoi andare, con chi, e in che modo. Potrebbero arrivare notizie o intuizioni geniali proprio in una pausa tra un panettone e l’altro. E tu, che sei guidato più dall’istinto che da Excel, saprai cogliere al volo i segnali. Le stelle ti spingono anche a consolidare collaborazioni, ma solo se senti fiducia piena. Sei sensibile ma non stupido e ora più che mai riconosci chi ti vuole davvero bene.

Fisicamente, il peggio è passato. La stanchezza cronica che ti ha perseguitato si dissolve poco a poco. Hai più energia, più voglia di fare e anche un pizzico di leggerezza in più. E se arriva qualche sogno strano, non ignorarlo. Potresti avere intuizioni rivelatrici che neanche Freud. Occhio solo a non lasciarti prendere troppo dalla malinconia di fine anno: è normale, ma non farti travolgere. Concediti uno spazio per sognare, ma resta coi piedi almeno su uno scoglio.

Sei tornato a credere nell’amore, nella magia… e anche nei miracoli natalizi.

Voto: 9

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti scantari si senti troppu, picchì ‘sta sensibbilità è chidda ca ti fa vidiri l’amuri prima ca succedi.

