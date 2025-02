Oroscopo Pesci: settimana dal 3 al 9 febbraio 2025

Le previsioni del segno

PESCI – In amore, Venere ti sta lasciando gli ultimi strascichi di buonsenso, ma potresti essere tu a fare piazza pulita. Se qualcuno ti ha stancato, questa settimana potresti gentilmente (o meno gentilmente) sbatterlo fuori dalla tua vita. Se invece tutto va bene, tieniti stretto chi c’è e non sabotarti con paranoie inutili.

Sul lavoro, sei in una fase di esperimenti: metti in piedi progetti, fai tentativi, provi e riprovi. Sei praticamente un piccolo scienziato della tua carriera. Il problema? I risultati si vedranno tra qualche mese. Nel frattempo, cerca di non esplodere il laboratorio.

A livello di benessere, sei una spugna emotiva: assorbi tutto e poi scoppi come un palloncino. Cerca di non prendere sul personale qualsiasi cosa, sennò finisce che ti stressi anche per la fila al supermercato.

Testa tra le nuvole, cuore in fermento.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Si ci pensi troppo, finisci pi scurdartillu. Vivi e basta.”

