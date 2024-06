Oroscopo Pesci: settimana dal 3 al 9 giugno 2024

Le previsioni del segno

PESCI – Pesciolini, siete più istintivi di un gatto che vede un laser. Evita di dire o fare cose di cui potresti pentirti. Sei nell’occhio del ciclone, ma la tua resistenza è da maratoneta. Le prossime due settimane saranno intense, rifletti bene se chiudere o meno un rapporto.

Progetti importanti in amore? Non correre, o il partner potrebbe sembrare ostile. Le relazioni a distanza potrebbero subire una pausa. Sul lavoro, sei a un bivio: nuovo progetto o fine di una collaborazione? Due settimane di incertezze e dubbi ti attendono. Le certezze arriveranno più tardi, quindi non innervosirti per motivi banali.

Sei un uragano emotivo, ma cerca di non devastare tutto. Voto: 6. Consiglio delle stelle siciliane: Picca accura, chiù pensa e tennu la menti fresca.

