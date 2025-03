Oroscopo Pesci: settimana dal 31 marzo al 6 aprile 2025

Le previsioni del segno

PESCI – Ma chi ti ferma più? Venere ti coccola come la nonna quando vede che hai perso peso. Questa settimana per te è un tripudio di possibilità amorose, persino per chi vive amori a distanza, che sembrano tornare vicini (o almeno, ci si spera).

L’importante è non farsi prendere dalla solita nostalgia canaglia o dalla voglia di tirare fuori i fantasmi del passato: basta, cambia playlist! Le giornate attorno al 27 sono talmente romantiche che persino le api ti invidierebbero. Sul lavoro le cose si muovono, ma lentamente: entro luglio avrai belle notizie, ma già da ora puoi iniziare a costruire il tuo impero (o almeno pagare qualche bolletta in più).

Il benessere? Mmm… ansia e stanchezza a non finire, ma è il pacchetto base del Pesci, ormai lo sappiamo. Evita di litigare con Gemelli e Sagittari, tanto non ti capirebbero comunque.

“Ti basta un sorriso e ti senti già nella pubblicità dei Baci Perugina.”

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Sta vota pigghiatilla bona, nun ci pinsari troppu e godi.”

