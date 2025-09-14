Oroscopo Sagittario: settimana dal 15 al 21 settembre 2025

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Settimana frizzantina per il cuore, che batte a ritmo libero come se fosse in modalità “random”. Hai fame di avventure e incontri interessanti, e questo cielo ti spalanca le porte dell’entusiasmo. Le storie nuove ti incuriosiscono, quelle già avviate ti fanno fare bilanci: tipo, “ma mi sto ancora divertendo o mi sto solo accontentando?”.

Il desiderio di leggerezza ti porta a vivere tutto con ironia, ma sotto sotto cerchi una connessione vera. E se non arriva, puff, potresti evaporare senza preavviso. Venere ti supporta, ma occhio: a fine mese potresti diventare più esigente e meno paziente, soprattutto se qualcuno cerca di incastrarti in una routine da film horror.

Sul lavoro, sei nella fase “sto aspettando da mesi e ancora niente?”. Tranquillo: dal 19 in poi qualcosa si muove. Forse non sarà il trionfo che immagini, ma una chiamata, una proposta, un contratto… qualcosa arriva. Fino ad allora, cerca di non sfogare l’ansia su chi ti offre solo un caffè e non una carriera. C’è chi ti guarda con invidia, ma tu cammini come se niente fosse. Bravə. Ma nel frattempo non perdere il senso della realtà: anche il genio, ogni tanto, deve fare la fila in posta.

La tua energia è potente ma disordinata. Vivi tutto con foga, e quando qualcosa ti rallenta… sbotti. Hai bisogno di staccare e guardare i problemi da un’altra angolazione (tipo Bali, ma anche un parco sotto casa va bene). Basta che non sparisci senza dire nulla, che poi ti cercano su “Chi l’ha visto?”.

Se non ti danno risposte, le cerchi su Google. E se non le trovi… cambi domanda.

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: Quannu nenti mi entusiasma cchiù, pigghiu a porta e mi ni vaiu, ma nun è ca scappu… è ca mi scantu di ristari inchiodatu a nenti.

