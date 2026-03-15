Oroscopo Sagittario: settimana dal 16 al 22 marzo 2026

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – La settimana parte con un’aria decisamente più leggera rispetto al recente passato, e per un segno come il tuo – che vive di entusiasmo, movimento e libertà – questo cambiamento si sente subito. Venere favorevole riaccende i sentimenti e riporta una dimensione più spontanea nelle relazioni. Le coppie che si vogliono bene ritrovano una complicità che negli ultimi tempi sembrava un po’ offuscata da impegni, pensieri o piccoli malintesi. Non si tratta solo di romanticismo: è proprio il dialogo a tornare fluido, come se improvvisamente fosse più facile capirsi. I single invece sembrano tornare in scena con un atteggiamento più aperto e curioso. Non hai voglia di drammi sentimentali né di storie complicate: preferisci incontri stimolanti, leggeri ma sinceri. Venere offre anche il coraggio di chiudere definitivamente con situazioni che non hanno più senso. E la cosa sorprendente è che riesci a farlo senza trascinarti dietro malinconia o rimpianti.

Nel settore professionale invece resta ancora qualche tensione legata a progetti che aspettano una risposta o una conferma. Alcuni programmi richiedono più tempo prima di sbloccarsi e questo potrebbe generare una leggera impazienza. Tuttavia la tua determinazione ti aiuta a mantenere il controllo della situazione. I prossimi giorni portano segnali interessanti che indicano la direzione futura di alcune iniziative. È una fase di attesa ma anche di preparazione: stai costruendo le basi per sviluppi più concreti. Non bisogna dimenticare che da luglio Giove diventerà favorevole e Saturno già ora promette evoluzioni importanti. Qualcuno tornerà in scena con nuovi progetti, qualcuno invece deciderà di puntare ancora più in alto.

L’umore migliora proprio grazie alle prospettive sentimentali più serene. Quando i rapporti funzionano, anche la tua voglia di fare raddoppia. Martedì con la Luna nel segno intuizione e forza non mancano.

Quando torni di buon umore non cambi solo l’agenda: cambi direttamente l’orizzonte.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: Sta settimana ti senti cchiù ligeru ‘nta cori e puru si ‘nta travagghiu certi cosi ancora aspettanu risposta, tu vai avanti cu fiducia picchì sai ca prestu si movunu situazioni ca ti portanu cchiù luntanu.

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