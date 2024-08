Oroscopo Sagittario: settimana dal 19 al 25 agosto 2024

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Questa settimana sembra che tu abbia messo il turbo in amore. Anche se non sei proprio in cerca, qualcuno potrebbe incrociare la tua strada e farti venire voglia di vedere dove porta. Non sottovalutare il potere della Luna a Ferragosto: ti trasformerà in un vulcano di passione.

Per quanto riguarda il lavoro, hai una leggera ansia che aleggia, ma non temere, è il momento perfetto per tirare fuori dal cassetto quel progetto dimenticato e dare il via alla tua ambizione. Però occhio a non voler fare tutto e subito: la fretta è una pessima consigliera, soprattutto quando si tratta di prendersi cura di te stesso. Cerca di distribuire le energie e magari dedicati a qualche attività sportiva.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: ‘Un faci a testazza, calmati ca si no t’abbili!’

