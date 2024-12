Oroscopo Sagittario: settimana dal 2 all’8 dicembre 2024

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Questa settimana, dopo mesi in cui hai creduto che il tuo cuore fosse un accessorio opzionale, torni finalmente a sentirti protagonista.

Nelle relazioni, ti togli di dosso il cappotto della razionalità e ti infili un piumino leggero di puro istinto: incontri favoriti, soprattutto domenica, quando la luna decide di farti da wingman. Attenzione, però, a non esagerare con il tuo entusiasmo: il confine tra “bello e cattivo tempo” è sottile, e con il tuo ego potresti scatenare un uragano.

Nel lavoro, le stelle suggeriscono di puntare dritto verso i tuoi obiettivi, anche se il caos regna sovrano. Giovedì potrebbe sembrarti un po’ noioso, ma ricordati che anche le giornate sottotono hanno un loro perché (tipo farti dormire di più). Il benessere non manca, ma non tirare troppo la corda: un po’ di relax a metà settimana non farà male.

“Non ti dimenticare: la vita è un palco e tu sei la star… o almeno così credi!”

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Trasi cu coraggiu e t’abbrazzanu i stiddi! Ma ricorda: si caschi, ridi puru e rialzati.”

