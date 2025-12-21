Oroscopo Sagittario: settimana dal 22 al 28 dicembre 2025

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Questa settimana ti trova al centro della scena senza che tu debba forzare nulla. Venere nel segno accende il desiderio di vivere tutto fino in fondo, senza compromessi, perché per te la libertà non è un concetto astratto ma una condizione necessaria per respirare. Se da mesi stai vivendo una crisi affettiva, ora diventa possibile persino chiudere o allontanarti da una persona che ti ha fatto stare male. Non per rabbia, ma per consapevolezza. Se invece il rapporto è solido, allora via libera totale. Le giornate tra il 24 e il 26 sono potentissime, con un cielo così concentrato sul tuo segno che sembra costruito apposta per spingerti avanti.

Anche sul piano professionale il messaggio è chiaro: accetta ciò che arriva, anche se non tutto ti convince subito. Il futuro sta preparando prospettive importanti e la competizione, per quanto fastidiosa, diventa uno stimolo a migliorare. Non devi lasciarti scoraggiare, perché anche le sfide fanno parte del tuo percorso di crescita. Una comunicazione rilevante potrebbe arrivare in una giornata chiave, portando notizie che riguardano il lavoro e che possono aprire nuovi scenari. Serve fiducia e capacità di leggere oltre l’immediato.

Dal punto di vista fisico è importante prestare attenzione ai piccoli acciacchi stagionali. Nulla di grave, ma il corpo chiede ascolto. Le cure in corso funzionano bene e chi combatte da tempo contro disturbi cronici può finalmente percepire un recupero di forza. Questa settimana ti ricorda che quando segui l’istinto, anche il corpo risponde meglio. Il tuo entusiasmo resta la tua arma più potente, ma va dosato per non trasformarsi in dispersione.

Con un cielo così favorevole, anche tu rischi di andare troppo veloce per fermarti a guardare indietro.

VOTO: 9

CONSIGLIO DELLE STELLE SICILIANE: Si scegli di mettiri avanti a libertà senza scappari, trovi finalmente la strada che ti fa sentiri giustu.

