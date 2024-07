Oroscopo Sagittario: settimana dal 22 al 28 luglio 2024

SAGITTARIO – Sei stato vittima della noia, ma finalmente l’amore ritorna a splendere nel tuo cielo. Se sei davvero innamorato, le stelle dicono di sì. La Luna sarà nel tuo segno a metà settimana, quindi preparati per emozioni forti. Se sei già in vacanza, potresti fare incontri speciali e provare attrazioni fisiche travolgenti. Se la tua storia d’amore è consolidata, potresti pensare a un passo importante come legalizzarla.

Nel lavoro, l’insoddisfazione lascia il posto a nuove opportunità. Potresti avere il controllo di questioni legali e burocratiche importanti, con cambiamenti favoriti. Attenzione però: Giove è opposto, quindi evita sfide esagerate e mantieni un atteggiamento cauto. La tua energia fisica è in crescita, quindi approfitta di questa settimana per recuperare e riconnetterti con la natura.

Voto: 8 – La fortuna sorride a chi non sfida troppo le stelle. Consiglio delle stelle siciliane: “Fatti na caminata o paru a mari pi ristari cu testa frisca.”

