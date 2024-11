Oroscopo Sagittario: settimana dal 25 novembre all’1 dicembre 2024

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Questa settimana sei un po’ come un falegname che trova finalmente il chiodo giusto per fissare quella mensola che cade da mesi: problemi con i figli? Sistemati. Crisi di coppia? Risolte. Litigi? Ridotti. Venere non fa miracoli, ma almeno non ti gioca contro.

Per chi è sposato, la calma torna nel nido domestico, e magari ti accorgi che il tuo partner non è poi così male… almeno al mattino presto, prima del caffè. Sul lavoro, però, Giove ti tiene sotto torchio. Vorresti chiudere questioni legali, ma sembri più un avvocato con un caso infinito. Occhio alle spese: vendere è ok, ma comprare… aspetta tempi migliori. Per il benessere, ricordati che sei più vulnerabile agli sbalzi di temperatura di una pianta tropicale.

La settimana promette bene, ma solo se non passi le giornate a discutere con te stesso allo specchio.

Voto: 7.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun stari a tanticchiare; pigghia a casa tua e sistìcila, ca prima o poi ti ci potti ancora i rrobbi di fora.”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI