Oroscopo Sagittario: settimana dal 28 ottobre al 3 novembre 2024

SAGITTARIO – In amore, caro Sagittario, pare che tu abbia deciso di giocare una partita a ping-pong con il destino: tra ritorni di fiamma e voglia di avventure, sei pronto a tutto.

La verità è che ti piacciono le storie complicate, quelle che rendono la vita un po’ più movimentata, ma stai attento a non incastrarti in situazioni che poi ti faranno venire il mal di testa. Se vuoi buttarti in una nuova avventura, fallo, ma senza troppi perbenismi e filtri: vivi e lascia vivere.

Sul lavoro, sembra che tu stia cercando di combattere una causa persa, ma venerdì potrebbe arrivare un segnale per capire come muoverti. Ti aspettano giornate di fatica senza risultati immediati, ma non scoraggiarti. A livello di benessere, le tue articolazioni potrebbero fare i capricci, quindi non fare l’eroe e consulta un esperto. Un bel break per riposarti dal caos sarebbe la ciliegina sulla torta.

Voto: 6.5

“Sagittario, quando la vita si fa troppo semplice, tu devi per forza complicarla, vero?”

Consiglio delle stelle siciliane: “Ascolta, unn’è ca si’ supermanu. Ogni tantu fermati e tira ‘na ciatata.”

