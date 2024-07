Oroscopo Sagittario: settimana dal 29 luglio al 4 agosto 2024

SAGITTARIO – Detesti la monotonia, e questa settimana non sarà da meno. Chiederai al partner più presenza, perché ami essere al centro dell’attenzione. C’è preoccupazione per un nuovo inizio o una questione di denaro, che potrebbe scatenare discussioni in famiglia.

Attenzione alle avventure estive, rischi di aprire una crisi se non stai attento. Al lavoro, dovrai avere più pazienza con i capi. Affronta gli impegni con serenità, ma ricorda che sei pronto per un grande cambiamento.

Evita ritmi stressanti, Giove in opposizione chiede prudenza. Anche per gli investimenti economici, meglio starci attenti, il nervosismo potrebbe causarti qualche notte insonne.

Sarà una settimana più movimentata di una soap opera messicana!

Voto: 5. Consiglio delle stelle siciliane: “Arricòrdati ca ‘a pacenzia è la virtù di ‘i forti.”

