Oroscopo Sagittario: settimana dal 3 al 9 novembre 2025

SAGITTARIO – Eccoti di nuovo in sella, pronto a lanciarti al galoppo verso tutto ciò che luccica. Il cielo di questa settimana ti riempie di entusiasmo, idee e, come sempre, di un’irrefrenabile voglia di avventura. Con Mercurio che entra nel tuo segno dal 5, sei come una scintilla in un campo di benzina: curioso, intraprendente e con quella solita tendenza a buttarti a capofitto anche dove serve il caschetto. In amore, sei irresistibile. Il tuo sorriso travolge, la tua parlantina conquista e ogni incontro ha il potenziale di diventare un fuoco d’artificio. Le stelle parlano chiaro: potresti ricevere un messaggio, una chiamata o un invito che ti farà battere il cuore più veloce di un cavallo in corsa. E anche i più single tra voi sentiranno che qualcosa dentro si riaccende, come una brace che aspettava solo un soffio di vento per divampare.

Sul lavoro, il tuo spirito libero si combina con una determinazione nuova. Hai una visione chiara, anche se la tua organizzazione a volte somiglia a un viaggio senza mappa. Le stelle ti invitano a pianificare meglio, perché con un po’ di disciplina potresti trasformare un’idea geniale in un vero trionfo. I tuoi progetti ora hanno spazio per crescere, e le giornate di metà settimana sono perfette per stringere accordi, proporre iniziative o finalmente ottenere quella conferma che aspettavi da mesi. Se nella prima parte dell’anno ti sentivi bloccato, adesso riparti con la forza di chi ha ritrovato se stesso.

Fisicamente, sei una centrale elettrica, ma lo stress accumulato può giocare brutti scherzi allo stomaco o al sonno. Ti senti dinamico, pieno di voglia di fare, ma devi dosare le energie. Sabato, in particolare, le stelle ti consigliano di staccare la spina e non rispondere a mille notifiche. Anche i guerrieri hanno bisogno di una pausa. Un po’ di silenzio, un pasto leggero, e via. Tornerai più ispirato di prima.

Sei un vulcano in eruzione di idee e passione, ma ricordati che pure i vulcani ogni tanto si prendono una vacanza.

Voto: 8,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Cammina, godi e riri, ma nun ti scurdari di dari tempu a lu cori, ca si corri sempri, nun senti mancu un abbracciu”.

