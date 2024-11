Oroscopo Sagittario: settimana dal 4 al 10 novembre 2024

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Ti senti rinato, con un futuro che sembra luminoso e pieno di promesse. È chiaro come il cielo sopra di te che questo è il momento ideale per fare colpo, stringere nuove relazioni o almeno raccogliere qualche consenso qua e là.

L’ottimismo è contagioso, soprattutto se sei un libero professionista; se sei un dipendente, beh, un po’ meno. Le stelle favoriscono i contatti e il benessere, ma non dimenticare che ogni tanto hai ancora quella piccola fitta di tensione che ti fa desiderare la vetta a ogni costo.

Perciò, calma e pazienza, anche perché hai già superato prove ben più ardue. Inizia il mese con la determinazione di un vero maratoneta.

Voto: 8

Ah, cuori e carriere pronti a sbocciare, e tu che ancora ti chiedi se è il momento giusto? È sempre il momento giusto per un Sagittario in ripresa!

Consiglio delle stelle siciliane: “Ascutati a tia stissu e ‘nviddi di chi ‘nni sapi cchiù di tia, ca si tu non ti fidi, ‘u stissu non si cunfidi.”

