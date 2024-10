Oroscopo Sagittario: settimana dal 7 al 13 ottobre 2024

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Settimana da equilibrista per te, caro Sagittario! In amore ti trovi su un filo sospeso: l’incertezza è l’unica cosa certa, specie se ad agosto hai avuto dei problemi.

Occhio alle distanze con il partner: che siano fisiche o emotive, te la giocherai con diplomazia e qualche silenzioso mal di pancia. Ma non disperare: verso fine ottobre tornerà a scorrere una passione che, al momento, sembra addormentata come una gatta sul divano.

Per quanto riguarda il lavoro, da giugno ti sei messo a fare di tutto come un giocoliere impazzito, ma con Giove contro, vincere non sarà facile. Dovrai accontentarti di giocare a ping-pong con le scadenze. La salute? Stai spremendo il fisico come un’arancia, concediti una pausa prima di crollare definitivamente.

Voto: 6.5 – “Una settimana in bilico… come la tua pazienza.”

Consiglio delle stelle siciliane: “Atténtiti, ca cu tutta sta raggia ti viri a luntanu di l’amuri.”

