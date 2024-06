Oroscopo Scorpione: settimana dal 10 al 16 giugno 2024

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Oh, misterioso Scorpione! In amore, il cielo è abbastanza sereno. Solo il transito di Venere ha creato qualche problema il mese scorso. Le coppie che hanno discusso dovranno trovare un modo per riconciliarsi.

Le prossime settimane porteranno vitalità e voglia di fare. È il momento giusto per avviare un nuovo amore. Sul lavoro, i pianeti stimolano la tua personalità. Senti che puoi ottenere molto e devi dare una svolta alle tue relazioni. Le stelle sono favorevoli anche per affari e finanze, ma attenzione a non spendere troppo. Marte ti chiede prudenza.

Quanto al benessere, sei pieno di contrasti interiori. Nonostante il tuo benessere fisico non sia in discussione, è importante amministrare bene le tue energie. Maggio è stato pesante, ma ora è tempo di curare quei piccoli fastidi con l’aiuto di un medico competente.

Sei un vulcano… ma occhio a non esplodere! Voto: 7. Consiglio delle stelle siciliane: “Calmati, ca a vita è già troppu curta pi abbiari sempre i pinseri arrutati.”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI