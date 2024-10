Oroscopo Scorpione: settimana dal 14 al 20 ottobre 2024

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Scorpione, settimana ad alto tasso di adrenalina! In amore, Venere nel tuo segno ti rende irresistibile.

Sei un magnete per nuovi amori e, se sei single, questo è il momento giusto per metterti in gioco. Se c’è qualcuno che ti interessa, butta giù quella corazza da duro che ti fa sembrare più freddo di un iceberg: sotto sotto sei un tenerone! Sul lavoro, grandi successi in arrivo. Se hai uno spirito imprenditoriale, potresti davvero ottenere risultati strabilianti.

Questa settimana ti senti invincibile, e forse lo sei davvero, ma attento a non calcare troppo la mano. Ricordati che ogni tanto è bene prendere una pausa per ricaricare le batterie. Il tuo corpo ha bisogno di libertà, aria aperta e un po’ di svago. Se sei in terapia per qualche motivo, questo è il momento giusto per fare progressi.

“Scorpione, tra conquiste amorose e successi lavorativi, sembra che tu stia vivendo la tua personale soap opera!”

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu tuttu stu sprint, non ti scurdari di fari un pit-stop.”

