Oroscopo Scorpione: settimana dal 18 al 24 dicembre

Le previsioni del segno

SCORPIONE – È tempo di nuovi incontri, di liberarsi dal passato come si fa con i vecchi vestiti che non si indossano più. Nel lavoro, prendetevi del tempo per riflettere: a volte, è meglio fermarsi un momento per saltare più lontano. Non temete cambiamenti, anche se vi sembrano più incerti di una previsione di Nostradamus. A volte, lasciare andare il passato è più difficile che perdere le chiavi di casa. La stanchezza mentale può essere un problema, quindi il weekend dovrebbe essere dedicato al relax come un gatto al sole.

Voto: 8/10. “‘U ‘mmurutu ‘nmezzo a via, ‘u sò immu ‘un s’u talìa.“



