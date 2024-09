Oroscopo Scorpione: settimana dal 2 all’8 settembre 2024

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Ah, caro Scorpione, sempre in bilico tra il voler amare e il non sapere esattamente come farlo. I nuovi incontri non ti hanno travolto come speravi, e anche le storie che sembrano promettenti si rivelano spesso più complicate del previsto.

Forse è il momento di smettere di tormentarti e parlare chiaro con te stesso e con gli altri. Sul lavoro, invece, la situazione si fa interessante: progetti che sembravano irrealizzabili ora si concretizzano. Ma la tua economia ha preso qualche scossone di troppo e ora devi rimettere ordine.

Per quanto riguarda il benessere, è il momento di pensare un po’ più a te stesso. La tua energia sta crescendo, ma non dimenticare di regalarti qualche momento di puro divertimento.

Voto: 7,5 – Amare è complicato, ma fare finta di niente lo è ancora di più.

Consiglio delle stelle siciliane: “Quannu ‘u cori non sapi chi voli, a testa ci dici basta. Parlaci chiaro, forsi ti capisci!”

