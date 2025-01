Oroscopo Scorpione: settimana dal 20 al 26 gennaio 2025

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Scorpione, l’amore è un campo minato: critichi troppo e pretendi l’impossibile. Le stelle ti portano sorprese, ma se continui a voler tutto perfetto, rischi di restare solo col tuo orgoglio. Venere ti sorride, quindi approfittane per lanciarti in nuove avventure o per ricucire vecchi strappi.

Sul lavoro, il tuo entusiasmo è contagioso, ma ricorda che il mondo non ruota intorno a te. Un po’ di umiltà non guasterebbe, soprattutto se vuoi cogliere al volo le opportunità che si presentano. La tua energia sembra a tratti altalenante, quindi dosa bene le forze.

Cerchi l’amore perfetto, ma sembri un critico gastronomico in un fast food.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti stancari troppu a cercari chiddu chi nun esisti. Pìgliati chiddu ca passa u cunventu e talìa si t’arrangia!”

