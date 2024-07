Oroscopo Scorpione: settimana dal 22 al 28 luglio 2024

SCORPIONE – Non è il periodo ideale per buttarti in nuove storie d’amore. Se hai una relazione, potresti sentire un certo distacco, forse dovuto allo stress lavorativo. Il weekend porterà consiglio.

Sul lavoro, chi ha un’attività potrà fare un passo avanti, tutto dipende dal tuo atteggiamento. Da sabato Marte non sarà più opposto, favorendo nuovi incontri e possibilità future. La tua forza fisica migliora, ma Venere dissonante potrebbe portare piccoli fastidi. Se noti problemi, consulta un esperto.

L’amore in stand-by: come la pasta fredda, non è il massimo.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Si u travagghiu ti stressa, pigghia na bedda pausa e rinisia chinu di energia.”

