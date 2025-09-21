Oroscopo Scorpione: settimana dal 22 al 28 settembre 2025

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Venere smette finalmente di farti i dispetti e tu ti riprendi, lentamente, dallo stato emotivo in stile “telenovela venezuelana”. Dopo settimane passate a rimuginare, soffrire e immaginare vendette degne di un film di Tarantino, adesso ritrovi un po’ di pace. Certo, il passato ti ha insegnato molto – tipo a non dare confidenza a chi porta felpe con frasi motivazionali – ma ora è tempo di guardare avanti. Chi è in coppia può recuperare terreno, specie dal weekend in poi. Chi è single, invece, inizia a notare che la ruota gira: incontri carini, stimolanti, magari pure con gente che non ti fa salire la pressione.

Per quanto riguarda il lavoro, invece, sei ancora in modalità “campo minato”. Martedì e mercoledì ti servono nervi saldi: ti svegli polemico, ti addormenti nervoso. L’unica salvezza? Lasciare stare le discussioni inutili e concentrarti sul tuo orticello. Se riesci a superare la prima parte della settimana senza fare danni, poi arrivano notizie migliori. Nuovi progetti, collaborazioni e forse pure qualche svolta interessante.

Fisicamente sei agitato, e Marte te lo conferma: ti senti sempre pronto alla rissa, anche se vuoi solo un po’ di pace. Trovare il tempo per disconnetterti dal caos e riconnetterti con te stesso è la chiave per non esplodere. Il fine settimana può davvero aiutarti a riprendere fiato.

Sei un vulcano pronto a esplodere, ma con la lava dei pensieri repressi.

Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: Cu tuttu stu focu intra, pigghiati du jorna pi’ stari sulu e n’arrifriscari l’arma, sinnò ti consuma puru l’aria.

