Oroscopo Scorpione: settimana dal 24 al 30 novembre 2025

SCORPIONE – Questa settimana sembri un alchimista emotivo: trasformi tutto ciò che tocchi, incluso te stesso. Sei cambiato, e lo sai. Nelle ultime settimane hai maturato una nuova visione interiore: più forte, più lucida, più libera. I pianeti ti spingono verso una crescita profonda che durerà ancora molto, e tu non hai più voglia di perdere tempo dietro a ciò che non conta.

In amore, questa nuova consapevolezza diventa la tua arma migliore: niente compromessi, niente ambiguità, niente mezze storie. Con Venere e Giove favorevoli, il cuore si fa selettivo, pulito, coraggioso. Martedì e mercoledì saranno due giornate di potenza pura: emozioni intense, desideri definiti, scelte coraggiose. Alla fine del mese è previsto un bilancio emotivo. Se una relazione ha vissuto momenti complicati, è il momento ideale per guardarli negli occhi senza paura.

Sul lavoro, i giorni più importanti sono lunedì, martedì e mercoledì. Sono perfetti per organizzare incontri, definire impegni, chiarire scadenze. La seconda parte della settimana, invece, è più caotica: confusione, contrattempi, proposte lavorative meno remunerative di quanto speravi. Devi gestire tutto senza esaurirti. Tu sai essere intenso, ma a volte dai troppo senza protezione. Stavolta cerca di distribuire bene le energie. E non dimenticare chi ti vuole bene: la tua crescita passa anche da lì.

Fisicamente, la settimana è stimolante. Il 25 e il 26, con Luna e Sole nel segno, senti una carica potente, un’ispirazione che ti muove dentro. Domenica, poi, arriva un momento di forza speciale, come se un’intuizione profonda ti mettesse nella direzione giusta. Sei uno dei vincitori del periodo, ma attenzione all’autosabotaggio: la diffidenza può essere la tua trappola più grande.

Sei così intenso che chi ti incontra dovrebbe firmare una liberatoria emotiva.

Voto: 9

Consiglio delle stelle siciliane: “Spingi avanti, ma nun ti chiudiri troppu, ca si fai ombra a tia stissu”.

