Oroscopo Scorpione: settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Questa è una settimana che ti mette davanti allo specchio, senza filtri. I ricordi tornano, anche quelli che pensavi di aver archiviato definitivamente. E fanno male, soprattutto quando riguardano persone che hanno lasciato segni profondi. Il punto è che non puoi continuare a vivere guardando indietro. Hai bisogno di spazio per qualcosa di nuovo, anche se questo significa lasciare andare definitivamente il passato. In campo sentimentale, senti il bisogno di emozioni vere, intense, quasi destabilizzanti. Le storie tiepide non fanno per te in questo momento. Vuoi sentire qualcosa, anche a costo di rischiare. Tuttavia, non è escluso che qualcuno del passato torni a farsi vivo, proprio quando stai cercando di dimenticare. Sta a te decidere se riaprire quella porta o chiuderla una volta per tutte.

Nel lavoro, la situazione è più complessa. Ti trovi davanti a scelte importanti, e non sei del tutto sicuro della direzione da prendere. Questo genera tensione e ti costringe a uno sforzo mentale non indifferente. Nel fine settimana, la concentrazione cala, e potresti essere più irritabile del solito. Evita scontri diretti: non è il momento di impuntarti su ogni dettaglio.

Fisicamente sei stanco, più di quanto vuoi ammettere. Lo stress accumulato inizia a farsi sentire, e ignorarlo non è una strategia efficace. Devi rallentare, prenderti cura del tuo corpo e della tua mente, altrimenti rischi di arrivare al limite senza accorgertene.

Vuoi il nuovo… ma continui a controllare il passato se è online.

Voto: 3,5

Consiglio delle stelle siciliane: Si nun lassai jiri u passatu, nun poi dari spaziu a nenti di novu, e resti sempri fermu unni già soffristi.

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