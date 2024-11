Oroscopo Scorpione: settimana dal 4 al 10 novembre 2024

Le previsioni del segno

SCORPIONE – In amore, finalmente riesci a lasciarti alle spalle una storia che non ti dava più nulla. È una fase di liberazione, anche se qualche emozione resterà sospesa nell’aria.

Stai facendo nuove conoscenze, ma non è tutto facile come vorresti: i tuoi nuovi interessi sono un po’ fuori dai tuoi soliti schemi. Sul lavoro, se mantieni la concentrazione e ti lasci meno distrarre, potresti ottenere risultati davvero significativi.

Tutto dipende dal tuo impegno, quindi se ci credi, buttati! In ambito di salute, stai ritrovando serenità e le cure estetiche hanno successo: in sostanza, sei sulla buona strada, anche se un po’ di pazienza non guasta.

Voto: 8.5

La tua rinascita sta prendendo piede: più maturo, più saggio e (quasi) sempre affascinante.

Consiglio delle stelle siciliane: “A st’aricetta manca sulu ‘na biddizza di pacenzia, pigghiatela cu’ tranquilità!”

