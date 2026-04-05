Oroscopo Scorpione: settimana dal 6 al 12 aprile 2026

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Settimana intensa, di quelle che non puoi ignorare. Nei rapporti, qualcosa scricchiola, e non puoi far finta di niente. Venere in opposizione ti mette davanti a dubbi, tensioni, una certa distanza emotiva che va colmata. Non è semplice, perché tendi a chiuderti quando qualcosa non va. Ma questa volta devi fare il contrario: parlare, affrontare, chiarire. Se riesci a circondarti di persone davvero in sintonia con te, anche i momenti più complessi diventano occasioni di crescita. La tua determinazione è un’arma potente: puoi trasformare i conflitti in qualcosa di costruttivo. Ma serve anche più apertura, più fiducia.

Sul lavoro, invece, dai il meglio. Le situazioni non sono semplici, ma tu non sei tipo da tirarti indietro. Anzi, nei contesti difficili riesci a emergere con più forza. Hai chiarezza, strategia, capacità decisionale. Se c’è un problema, lo affronti. Se c’è un’opportunità, la riconosci. Mercurio e Marte ti sostengono, e si vede: sei lucido, diretto, efficace. Sono giorni che portano consiglio, ma anche risultati, se giochi bene le tue carte. Anche nelle trattative più delicate riesci a mantenere il controllo, trasformando situazioni complicate in occasioni concrete.

Il benessere, però, richiede attenzione. Le emozioni sono intense e possono stancarti più del previsto. Hai bisogno di momenti per ricaricare, per rimettere ordine dentro. Attività rigeneranti, riflessione, tempo per te: non sono un lusso, ma una necessità. Se impari a gestire le tensioni senza accumularle, puoi affrontare tutto con più lucidità. Ascoltare di più il tuo corpo e i tuoi limiti sarà fondamentale per non arrivare a fine settimana completamente scarico.

Vuoi risposte profonde… ma a volte basterebbe una domanda semplice.

Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: Sta simana hai troppi pinsieri e troppi emozioni mischiati, ma si li sistemi unu a unu puoi turnari forti e cchiù sicuru di prima.

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