Oroscopo Scorpione: settimana dal 6 al 12 ottobre 2025

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Sei il filosofo oscuro dello zodiaco: intenso, profondo, ma anche un po’ melodrammatico come chi ascolta canzoni tristi sotto la pioggia senza ombrello. Eppure, in questo periodo, potresti usare tutta questa inquietudine per qualcosa di utile. Tipo capirti meglio.

Nel weekend, le stelle aprono le porte a sentimenti autentici, situazioni nuove, ritorni di fiamma o addii liberatori. Insomma: stai per decidere se restare legato a qualcosa che non funziona o se finalmente dire “ciao, è stato bello ma addiu”.

Lavorativamente parlando, il cielo ti spinge a stabilizzarti. Se sei un artista o uno studente, questo è il momento giusto per brillare, farti notare, dire la tua. I giorni centrali della settimana sono quasi magici per firme, proposte, richieste, appelli e anche per buttarti in quel progetto che avevi chiuso in un cassetto (insieme a tutti i tuoi traumi).

Fisicamente, occhio alle abitudini sbagliate: se continui a usare caffè e vino come carburante emotivo, non ti lamentare se poi ti senti uno zombie con le occhiaie da panda.

Sei il segno che affronta la vita con intensità…e 17 filtri Instagram.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti nichiari cu tia stissu, si hai a chiù bella forza: a capacità di ricuminciari puru quannu tuttu dici ‘no’.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI