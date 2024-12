Oroscopo Scorpione: settimana dal 9 al 15 dicembre 2024

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Tu e il dramma siete un’accoppiata migliore di pane e nutella. In amore, navighi a vista tra giovedì e venerdì, ma diciamolo: sei pronto a ignorare chiunque ti abbia fatto soffrire. Non vuoi fare il primo passo? Ok, ma almeno non fare marcia indietro. Nei rapporti familiari, invece, pazienza e un respirone profondo sono d’obbligo.

Sul lavoro, il cielo ti consiglia di stare attento: non fare promesse che non puoi mantenere e tieni a bada l’impulso di fare tutto subito. Il 2025 promette grandi cose, ma ora sei come una macchina in folle. Per il fisico, meno paranoie e più passeggiate. Se ti ostini a fare il passo più lungo della gamba, ricorda che i crampi esistono.

Voto: 5,5

Quando perdi la pazienza, anche il karma si nasconde.

Consiglio delle stelle siciliane: “Scorpì, calma i nèrvi: la forza sta ‘nta testa, no ‘nta lingua.”

