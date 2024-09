Oroscopo Scorpione: settimana dal 9 al 15 settembre 2024

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Ecco che Marte arriva a scuotere il tuo mondo amoroso. Sei più disposto del solito ad aprirti all’amore, e potresti fare incontri interessanti in luoghi inaspettati. Non limitarti, esci dalla tua comfort zone e scopri nuove persone e nuovi posti. Una semplice amicizia nata per caso potrebbe trasformarsi in qualcosa di più dopo il 23.

Sul lavoro, le cose si muovono nella direzione giusta, ma dovrai fronteggiare qualche sfida. Non temere: Saturno ti supporta e ti aiuta a mantenere la tua posizione o, meglio ancora, a migliorarla. Intuizioni geniali arriveranno tra sabato e domenica, quindi preparati a sfruttare il momento.

Il tuo benessere è strettamente legato al tuo umore, quindi fai attenzione a non farti influenzare troppo dal nervosismo. Marte ti dà energia, ma potresti sentirne anche gli effetti negativi, quindi cerca di mantenere la calma.

Sei così affascinante questa settimana che potresti conquistare anche l’autobus affollato delle 7:30… ma attento, Marte non ti farà sconti!

Voto: 8.5/10

Consiglio delle stelle siciliane: “U travagghiu è bellu, ma sulu quannu ti lassari arridi.” (Il lavoro è bello, ma solo quando ti permette ancora di sorridere.)

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI