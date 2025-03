Oroscopo della settimana dal 10 al 16 marzo 2025: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 10 al 16 marzo 2025. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 10 al 16 marzo 2025: i segni migliori

1 – Pesci

Sei nel pieno del tuo periodo magico, tipo quando al supermercato trovi l’ultima confezione di biscotti preferiti scontata… VAI AL SEGNO

2 – Vergine

Ti sei stancato della monotonia e finalmente decidi di fare pulizia nella tua vita sentimentale… VAI AL SEGNO

3 – Toro

L’amore è un tripudio di progetti e complicità… sempre che tu riesca a non litigare con i parenti e a non complicarti la vita da solo… VAI AL SEGNO

4 – Scorpione

Venere non ti ostacola, e questo per te è già una vittoria. Non hai fretta di innamorarti… VAI AL SEGNO

5 – Gemelli

Il tuo talento principale questa settimana? Girare la frittata meglio di uno chef stellato… VAI AL SEGNO

6 – Sagittario

Te l’avevano detto che il 2024 sarebbe stato un anno di svolta, ma tu, con il tuo ottimismo cosmico, speravi… VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 10 al 16 marzo 2025: i segni peggiori

7 – Leone

Questa settimana potresti finalmente ottenere le risposte che cerchi in amore, sempre che l’altra persona non si sia data alla macchia nel frattempo… VAI AL SEGNO

8 – Ariete

Sei carico come una molla, pronto a sfidare il mondo intero e a dettare legge anche nelle relazioni… VAI AL SEGNO

9 – Bilancia

La tua casa sembra un cantiere aperto, tra spese impreviste e discussioni infinite… VAI AL SEGNO

10 – Acquario

Hai più dubbi di un detective in un romanzo giallo, ma l’amore ti sorride… VAI AL SEGNO

11 – Cancro

Sei dolce e affettuoso, ma in amore questa settimana sembri più confuso di un turista senza GPS… VAI AL SEGNO

12 – Capricorno

L’amore è un terreno minato e tu, da buon stratega, preferiresti avere una mappa prima di camminarci sopra… VAI AL SEGNO