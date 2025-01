Oroscopo della settimana dal 13 al 19 gennaio 2025: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 13 al 19 gennaio 2025. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 13 al 19 gennaio 2025: i segni migliori

1 – Pesci

Questa settimana è un inno alla positività! Dopo mesi di mare mosso, finalmente Venere sorride e ti regala emozioni autentiche… VAI AL SEGNO

2 – Acquario

Settimana frizzante per te. Se sei in coppia, approfitta delle giornate di metà settimana per pianificare progetti a lungo termine o per una fuga romantica… VAI AL SEGNO

3 – Cancro

Sei l’anima romantica della settimana, ma non lasciarti impaurire dai tuoi film mentali… VAI AL SEGNO

4 – Leone

Sei il re della savana, ma in questa settimana sembri più il gattino domestico di una nonna siciliana, pigro e in cerca di coccole… VAI AL SEGNO

5 – Capricorno

Sempre alle prese con gli equilibri impossibili tra lavoro e amore. Mercurio ti mette a riflettere… VAI AL SEGNO

6 – Toro

Sei come un trattore instancabile: continui a seminare, ma ti chiedi quando finalmente raccoglierai qualcosa… VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 13 al 19 gennaio 2025: i segni peggiori

7 – Scorpione

Finalmente un po’ di pace dopo settimane di tensioni! Venere e Saturno sono la tua squadra del cuore e ti spingono a lasciarti il passato alle spalle… VAI AL SEGNO

8 – Sagittario

La settimana inizia con una leggera inquietudine: vorresti più adrenalina, magari una fuga romantica o almeno una serata diversa con la persona amata… VAI AL SEGNO

9 – Vergine

Settimana complicata per chi, come te, vive di ordine e pianificazione. In amore, sei un mix esplosivo di critiche e dubbi… VAI AL SEGNO

10 – Ariete

La tua settimana sembra un po’ come una telenovela sudamericana: vuoi il grande amore, ma se non arriva entro 48 ore, ti accontenti di un flirt… VAI AL SEGNO

11 – Bilancia

Equilibrio? Non pervenuto. Questa settimana ti sembra di camminare su un filo sospeso: sei incerto in amore… VAI AL SEGNO

12 – Gemelli

La tua settimana è un mix tra un cabaret e un thriller psicologico: sorrisi di giorno e paranoie di notte… VAI AL SEGNO