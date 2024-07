Oroscopo della settimana dal 15 al 21 luglio 2024: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 15 al 21 luglio 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 15 al 21 luglio 2024: i segni migliori

1 – Cancro

Le stelle ti spingono verso un periodo più passionale, nonostante qualche incertezza… VAI AL SEGNO

2 – Ariete

Il tuo cuore è un vulcano in eruzione, ma cerca di non far colare la lava su chi ti sta intorno… VAI AL SEGNO

3 – Vergine

Settimana movimentata per te. Agosto promette grandi cambiamenti amorosi, soprattutto se sei single… VAI AL SEGNO

4 – Capricorno

Con Venere che promette grandi cose, l’amore torna in primo piano. Se il passato ti ha deluso, è il momento di voltare pagina… VAI AL SEGNO

5 – Bilancia

Finalmente una settimana di recupero! Gli aspetti planetari favorevoli indicano che hai superato il periodo difficile… VAI AL SEGNO

6 – Toro

Superare le incertezze del passato è il primo passo per sentirti meglio. Affronta i problemi… VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 15 al 21 luglio 2024: i segni peggiori

7 – Leone

L’amore è come una telenovela messicana con Venere e Giove che cospirano per portare drammi, emozioni e colpi di scena… VAI AL SEGNO

8 – Sagittario

La situazione astrologica è in netto recupero, grazie al ritorno favorevole di Venere. Ti sentirai con un’irrefrenabile voglia di amore e chiarezza… VAI AL SEGNO

9 – Pesci

Sei paziente e comprensivo, mettendo le esigenze del partner al primo posto. Ma da agosto non sarà più così… VAI AL SEGNO

10 – Scorpione

Venere è in un transito complicato per te, portando incertezze nel campo amoroso. Non preoccuparti troppo, però… VAI AL SEGNO

11 – Gemelli

Questa settimana devi fare chiarezza sui tuoi sentimenti e bisogni. In arrivo potrebbero portare perdono e riconciliazione… VAI AL SEGNO

12 – Acquario

Venere opposta non regala serenità nelle relazioni, soprattutto se il partner non sostiene i tuoi progetti…. VAI AL SEGNO