Oroscopo della settimana dal 19 al 25 agosto 2024: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 19 al 25 agosto 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 19 al 25 agosto 2024: i segni migliori

1 – Cancro

Ah, il dolce sapore dell’amore! Con Venere a favore, se c’è qualcuno che ti interessa, è il momento di farti avanti senza esitazioni… VAI AL SEGNO

2 – Leone

Finalmente il cielo si è ricordato che esisti! Con il Sole, Venere, Marte e Giove tutti in fila per darti una mano, è il momento perfetto per fare scintille nelle relazioni sentimentali… VAI AL SEGNO

3 – Sagittario

Questa settimana sembra che tu abbia messo il turbo in amore. Anche se non sei proprio in cerca, qualcuno potrebbe incrociare la tua strada… VAI AL SEGNO

4 – Scorpione

Sei single? Bene, perché questa settimana è tutta in discesa per te! Venere ti sorride… VAI AL SEGNO

5 – Acquario

Settimana interessante per te, soprattutto in amore: potresti cominciare qualcosa di nuovo e intrigante, ma senza metterci troppa pressione… VAI AL SEGNO

6 – Toro

Questa settimana per te l’amore è come una dolce torta che però potrebbe rivelarsi indigesta… VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 19 al 25 agosto 2024: i segni peggiori

7 – Bilancia

Anche se il cielo ti sorride, tu continui a sentirti vittima di qualche incomprensione. Forse perché stai riversando i problemi di lavoro in amore?… VAI AL SEGNO

8 – Capricorno

Sei in un momento in cui tutto va vissuto con grande intensità. Speriamo che tu abbia la persona giusta al tuo fianco, perché il cielo è a tuo favore per incontri importanti… VAI AL SEGNO

9 – Vergine

La tua proverbiale meticolosità viene messa a dura prova questa settimana. In amore, tutto sarà messo in discussione, ma questa volta in positivo… VAI AL SEGNO

10 – Pesci

Le cose potrebbero non filare lisce come speravi. Se hai una nuova storia, non affidarti troppo alle stelle… VAI AL SEGNO

11 – Ariete

La tua settimana sarà una giostra di emozioni e capricci. Se sei single, lanciati in un’avventura romantica… VAI AL SEGNO

12 – Gemelli

La settimana parte con l’energia di un criceto che ha appena corso una maratona: sei a pezzi… VAI AL SEGNO