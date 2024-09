Oroscopo della settimana dal 2 all’8 settembre 2024: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 2 all’8 settembre 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 2 all’8 settembre 2024: i segni migliori

1 – Acquario

Finalmente un po’ di respiro! Venere ti sorride e, dopo un luglio difficile, le coppie di lunga data potrebbero riscoprire il piacere di abbracciarsi… VAI AL SEGNO

2 – Vergine

Venere ha lasciato il tuo segno, ma ti ha regalato un agosto intenso e pieno di rivelazioni. Hai visto con chiarezza le crepe nelle relazioni fragili e hai rafforzato quelle che meritano di durare… VAI AL SEGNO

3 – Ariete

Le ultime due settimane sono state un po’ come una telenovela: incontri, scontri e qualche colpo di scena… VAI AL SEGNO

4 – Scorpione

Sempre in bilico tra il voler amare e il non sapere esattamente come farlo. I nuovi incontri non ti hanno travolto come speravi… VAI AL SEGNO

5 – Toro

L’amore è nell’aria ma non far finta di non sentire! Se continui così, rischi di ritrovarti con più passioni che tempo per gestirle… VAI AL SEGNO

6 – Leone

Eccoti qui a indossare l’armatura! Ma attenzione, perché dietro quella maschera da guerriero si nasconde un cuore che cerca ancora la persona giusta… VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 2 all’8 settembre 2024: i segni peggiori

7 – Pesci

Dopo un agosto di discussioni e incomprensioni, sembra che finalmente si respiri un’aria più leggera. I progetti di coppia tornano in auge… VAI AL SEGNO

8 – Sagittario

Il cielo sembra finalmente più sereno per te, almeno sul fronte dell’amore. Dopo un agosto pieno di turbolenze, recriminazioni e distanze, ora c’è spazio per nuovi incontri… VAI AL SEGNO

9 – Gemelli

Finalmente una buona notizia per te: Venere ti sorride e se sei in coppia, la comprensione e la voglia di ripartire da zero potrebbero salvare la situazione… VAI AL SEGNO

10 – Bilancia

Chiamata a bilanciare il tuo mondo interiore con quello esteriore. Venere nel segno ti offre la possibilità di affrontare con più leggerezza le difficoltà del cuore… VAI AL SEGNO

11 – Capricorno

Sei ancora lì a riflettere su chi ha superato o meno la tua prova d’amore di agosto? Bene, perché sembra che sia il momento di navigare a vista e fare pulizia… VAI AL SEGNO

12 – Cancro

Il tuo cuore è in balia dei venti, un po’ come una barchetta in mezzo al mare. Non è che non sai quello che provi, ma sembra che settembre abbia messo sul piatto altre priorità… VAI AL SEGNO