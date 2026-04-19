Oroscopo della settimana dal 20 al 26 aprile 2026: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 20 al 26 aprile 2026. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 20 al 26 aprile 2026: i segni migliori

1 – Sagittario

Settimana di rinascita vera, di quelle che per te equivalgono a prenotare un volo mentale verso una vita nuova prima ancora … VAI AL SEGNO

2 – Leone

Settimana da sovrano assoluto del regno zodiacale, e in effetti tu entri in scena con quell’aria di chi non passa mai inosservato … VAI AL SEGNO

3 – Toro

Finalmente respiri meglio, e si vede dal fatto che non stai più guardando tutti con l’espressione di chi è stato disturbato … VAI AL SEGNO

4 – Acquario

Settimana movimentata, sociale e piena di quella tua energia da rivoluzionario elegante che vuole cambiare il mondo … VAI AL SEGNO

5 – Vergine

Finalmente tiri un respiro vero, di quelli che non fai da mesi perché eri impegnato a controllare dettagli, prevedere imprevisti … VAI AL SEGNO

6 – Gemelli

Settimana interessante, soprattutto perché dopo un periodo confuso torni lentamente a capire cosa vuoi davvero … VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 20 al 26 aprile 2026: i segni peggiori

7 – Pesci

Settimana intensa, emotiva e decisiva, quindi per te praticamente una serie tv completa in sette episodi. Le relazioni si trovano … VAI AL SEGNO

8 – Scorpione

Settimana intensa, profonda e con quella tua classica energia da persona che entra in silenzio ma mette tutti in allerta. Nei sentimenti … VAI AL SEGNO

9 – Ariete

Settimana da protagonista assoluto, di quelli che entrano in una stanza senza bussare e riescono pure a convincere tutti … VAI AL SEGNO

10 – Cancro

Settimana intensa, di quelle in cui il cuore diventa rifugio mentre il resto del mondo pretende risposte, firme, telefonate e pazienza… VAI AL SEGNO

11 – Capricorno

Settimana impegnativa, concreta e piena di quelle prove che l’universo ti manda perché sa che tanto resisti. Tu infatti hai il raro talento…VAI AL SEGNO

12 – Bilancia

Settimana delicata, elegante e leggermente complicata, proprio come quando cerchi di scegliere dove mangiare e trasformi una decisione … VAI AL SEGNO