Oroscopo della settimana dal 20 al 26 ottobre 2025: la classifica completa di Skystar

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 20 al 26 ottobre 2025. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 20 al 26 ottobre 2025: i segni migliori

1 – Pesci

Hai il cuore tenero come un cannolo alla ricotta e quando ami, ti ci butti con tutto, pure con lo zaino emotivo … VAI AL SEGNO

2 – Gemelli

Finalmente ti senti di nuovo il protagonista della sitcom della tua vita. Hai la parlantina di sempre … VAI AL SEGNO

3 – Scorpione

Tu non ami. Tu ipnotizzi, trascini, sconvolgi e poi, forse, ami. Questa settimana potresti davvero mettere il cuore … VAI AL SEGNO

4 – Leone

Questa settimana sei un po’ come un film d’autore: vuoi la scena, i riflettori e il monologo finale … VAI AL SEGNO

5 – Vergine

Settimana da ingegneria emotiva, la tua preferita. Tu hai il superpotere di organizzare anche i sentimenti … VAI AL SEGNO

6 – Toro

Sei il segno della costanza, della stabilità, eppure ti vai sempre ad incastrare con chi ti fa girare i cinque sensi … VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 20 al 26 ottobre 2025: i segni peggiori

7 – Ariete

Hai la fiamma sempre accesa e quando si parla di emozioni, tu vuoi il fuoco, non la candela da tavola … VAI AL SEGNO

8 – Cancro

Hai il cuore tenero, ma quando ti irritano, tiri fuori le chele. Questa settimana sei in modalità “sentimenti in discussione”… VAI AL SEGNO

9 – Bilancia

Venere è nel tuo segno e tu lo senti: sei sensuale, affascinante, dolce…praticamente la copertina … VAI AL SEGNO

10 – Sagittario

Tu sei il filosofo dello zodiaco, ma ultimamente più che Socrate, sembri un cartello con scritto “lavori in corso” … VAI AL SEGNO

11 – Capricorno

Sei come una roccia…ma pure le rocce ogni tanto hanno bisogno di una levigatina … VAI AL SEGNO

12 – Acquario

Sempre un passo avanti, sempre fuori dagli schemi e sempre un po’ arruffato, dentro e fuori … VAI AL SEGNO