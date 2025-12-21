Oroscopo della settimana dal 22 al 28 dicembre 2025: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 22 al 28 dicembre 2025. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 22 al 28 dicembre 2025: i segni migliori

1 – Pesci

Questa settimana ha un’intensità emotiva che ti somiglia profondamente. È uno di quei periodi in cui le sensazioni … VAI AL SEGNO

2 – Sagittario

Questa settimana ti trova al centro della scena senza che tu debba forzare nulla. Venere nel segno accende … VAI AL SEGNO

3 – Gemelli

Il tuo cuore questa settimana sogna in grande, forse più del solito. Dentro di te convive il desiderio di un amore … VAI AL SEGNO

4 – Vergine

Da metà periodo in poi inizi finalmente a respirare un’aria diversa, più leggera, quasi sorprendente dopo settimane … VAI AL SEGNO

5 – Scorpione

Questa settimana ha un’energia sorprendentemente favorevole, e la cosa più interessante è che non devi … VAI AL SEGNO

6 – Leone

Questa settimana ti chiede una cosa che non sempre ti riesce naturale: gestire tutto con serenità, senza pretendere … VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 22 al 28 dicembre 2025: i segni peggiori

7 – Toro

Questa settimana ha un sapore deciso, come piacciono a te le cose importanti: intense, concrete, memorabili … VAI AL SEGNO

8 – Acquario

Questa settimana segna un lento ma netto ritorno alla superficie dopo un periodo in cui ti sei sentito emotivamente … VAI AL SEGNO

9 – Capricorno

Questa settimana ti mette davanti a una richiesta che non puoi più rimandare: vuoi una prova concreta, visibile … VAI AL SEGNO

10 – Cancro

Settimana di passaggio, di quelle che non fanno rumore ma lavorano in profondità. Il cuore e la mente sono impegnati … VAI AL SEGNO

11 – Bilancia

Questa settimana ti mette davanti a una domanda semplice solo in apparenza: chi è davvero dalla tua parte? …VAI AL SEGNO

12 – Ariete

Settimana che ti chiede una cosa che di solito ti mette in difficoltà: rallentare e ascoltare. Tu parti … VAI AL SEGNO