Oroscopo della settimana dal 23 al 29 marzo 2026: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 23 al 29 marzo 2026. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 23 al 29 marzo 2026: i segni migliori

1 – Pesci

Questa settimana ti muovi in un mare di emozioni… ma per una volta non sei in balia delle onde, le stai guidando. Le relazioni … VAI AL SEGNO

2 – Ariete

Questa settimana ti senti finalmente centrato, come se qualcuno avesse regolato la tua bussola interiore dopo mesi di “boh … VAI AL SEGNO

3 – Leone

Questa settimana ti muovi come se fossi sul palco della tua vita… e in effetti un po’ lo sei sempre. Con Venere a favore, il fascino … VAI AL SEGNO

4 – Scorpione

Finalmente una settimana che ti restituisce un po’ di respiro, dopo un periodo non proprio leggero. Le relazioni riprendono vita … VAI AL SEGNO

5 – Sagittario

Questa settimana ti senti decisamente più leggero, come se qualcuno avesse tolto un peso invisibile che ti portavi dietro da un po’… VAI AL SEGNO

6 – Acquario

Se c’è una parola che descrive la tua settimana è: insofferenza. Ma non quella negativa, piuttosto quella che precede … VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 23 al 29 marzo 2026: i segni peggiori

7 – Toro

Questa settimana ti muovi con quella calma apparente che ti contraddistingue, ma sotto sotto stai facendo un lavoro emotivo … VAI AL SEGNO

8 – Cancro

Questa settimana ti trovi in una fase delicata, soprattutto sul piano emotivo. Venere in posizione scomoda ti costringe a guardare … VAI AL SEGNO

9 – Capricorno

La settimana parte un po’ in salita, come piace a te… peccato che stavolta avresti preferito una strada più pianeggiante … VAI AL SEGNO

10 – Vergine

Se c’è una cosa che questa settimana ti insegna è che non puoi controllare tutto… anche se ci provi con grande impegno … VAI AL SEGNO

11 – Gemelli

Settimana un po’ altalenante, di quelle in cui ti senti come se stessi correndo su un tapis roulant: tanto movimento, ma poca strada …VAI AL SEGNO

12 – Bilancia

Questa settimana ti senti come in equilibrio su un filo sottile, e non è una novità… ma stavolta il vento soffia un po’ più forte … VAI AL SEGNO