Oroscopo della settimana dal 23 al 29 marzo 2026: la classifica completa di Skystar

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 23 al 29 marzo 2026. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.
Oroscopo, settimana dal 23 al 29 marzo 2026: i segni migliori
1 – Pesci
Questa settimana ti muovi in un mare di emozioni… ma per una volta non sei in balia delle onde, le stai guidando. Le relazioni … VAI AL SEGNO
2 – Ariete
Questa settimana ti senti finalmente centrato, come se qualcuno avesse regolato la tua bussola interiore dopo mesi di “boh … VAI AL SEGNO
3 – Leone
Questa settimana ti muovi come se fossi sul palco della tua vita… e in effetti un po’ lo sei sempre. Con Venere a favore, il fascino … VAI AL SEGNO
4 – Scorpione
Finalmente una settimana che ti restituisce un po’ di respiro, dopo un periodo non proprio leggero. Le relazioni riprendono vita … VAI AL SEGNO
5 – Sagittario
Questa settimana ti senti decisamente più leggero, come se qualcuno avesse tolto un peso invisibile che ti portavi dietro da un po’… VAI AL SEGNO
6 – Acquario
Se c’è una parola che descrive la tua settimana è: insofferenza. Ma non quella negativa, piuttosto quella che precede … VAI AL SEGNO
Oroscopo, settimana dal 23 al 29 marzo 2026: i segni peggiori
7 – Toro
Questa settimana ti muovi con quella calma apparente che ti contraddistingue, ma sotto sotto stai facendo un lavoro emotivo … VAI AL SEGNO
8 – Cancro
Questa settimana ti trovi in una fase delicata, soprattutto sul piano emotivo. Venere in posizione scomoda ti costringe a guardare … VAI AL SEGNO
9 – Capricorno
La settimana parte un po’ in salita, come piace a te… peccato che stavolta avresti preferito una strada più pianeggiante … VAI AL SEGNO
10 – Vergine
Se c’è una cosa che questa settimana ti insegna è che non puoi controllare tutto… anche se ci provi con grande impegno … VAI AL SEGNO
11 – Gemelli
Settimana un po’ altalenante, di quelle in cui ti senti come se stessi correndo su un tapis roulant: tanto movimento, ma poca strada …VAI AL SEGNO
12 – Bilancia
Questa settimana ti senti come in equilibrio su un filo sottile, e non è una novità… ma stavolta il vento soffia un po’ più forte … VAI AL SEGNO