Oroscopo della settimana dal 24 al 30 novembre 2025: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 24 al 30 novembre 2025. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 24 al 30 novembre 2025: i segni migliori

1 – Sagittario

Questa settimana, ti presenti come un esploratore sentimentale che si prepara alla prossima grande avventura …

2 – Leone

Questa settimana, sembri un direttore d'orchestra pronto ad alzare la bacchetta e dirigere la sinfonia …

3 – Scorpione

Questa settimana sembri un alchimista emotivo: trasformi tutto ciò che tocchi, incluso te stesso …

4 – Ariete

Questa settimana ti svegli con la sensazione che l'universo abbia finalmente deciso di darti una tregua …

5 – Cancro

Questa settimana sei un vulcano emotivo sotto una coltre di calma apparente. Dentro senti ribollire …

6 – Vergine

Questa settimana sembri una combinazione perfetta tra un investigatore dei sentimenti e un amministratore …

Oroscopo, settimana dal 24 al 30 novembre 2025: i segni peggiori

7 – Capricorno

Questa settimana, sei come un architetto del destino che finalmente vede le fondamenta prendere …

8 – Acquario

Sei in un periodo di selezione emotiva degno di un casting cinematografico: chi non ti sostiene viene…

9 – Gemelli

Questa settimana la tua mente è un centro commerciale aperto 24 ore su 24: mille luci, mille idee …

10 – Bilancia

Questa settimana sembri in equilibrio solo a prima vista. Sotto la superficie le emozioni oscillano …

11 – Pesci

Questa settimana il tuo mondo emotivo sembra una mareggiata poetica: onde che si intrecciano …

12 – Toro

Sei l'emblema della riflessione, del pensiero profondo, dell'analisi interiore che non finisce mai …