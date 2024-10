Oroscopo della settimana dal 28 ottobre al 3 novembre 2024: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 28 ottobre al 3 novembre 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 28 ottobre al 3 novembre 2024: i segni migliori

1 – Leone

Settimana bollente in arrivo! Venere ti sorride e le stelle prevedono momenti di pura passione: hai presente quella scena di film dove tutto sembra perfetto?… VAI AL SEGNO

2 – Toro

Settimana di rinascita! Finalmente riesci a comunicare tutto quello che senti e che pensi, senza intoppi… VAI AL SEGNO

3 – Scorpione

Se fino a ieri sembrava che tutti i tuoi desideri amorosi fossero un miraggio, adesso tutto cambia: arriva il momento di concretizzare… VAI AL SEGNO

4 – Cancro

È il momento di essere coraggiosi. Venere non ti disturba più di tanto, ma questo significa che tocca a te fare la prima mossa… VAI AL SEGNO

5 – Capricorno

Se ti aspettavi una settimana senza responsabilità, mi sa che hai sbagliato canale. Le responsabilità aumentano, ma non disperare… VAI AL SEGNO

6 – Bilancia

Non c’è niente di meglio di un weekend di passione per riscaldare l’autunno, e tu sei pronto a viverlo al massimo!… VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 28 ottobre al 3 novembre 2024: i segni peggiori

7 – Ariete

Preparati perché questa settimana sembra che tu abbia voglia di mettere tutto in discussione, anche le cose che funzionano bene… VAI AL SEGNO

8 – Sagittario

In amore pare che tu abbia deciso di giocare una partita a ping-pong con il destino: tra ritorni di fiamma e voglia di avventure, sei pronto a tutto… VAI AL SEGNO

9 – Gemelli

Venere ti sta mettendo i bastoni tra le ruote e sembra che tu abbia il desiderio di mettere a posto tutto quello che non va in amore, anche se questo significa finire in discussioni infinite… VAI AL SEGNO

10 – Acquario

Venere ti mette in testa strane idee, tipo che l’amore sia una cosa intrigante e non una lotta continua. Magari ci scappa pure un nuovo progetto… VAI AL SEGNO

11 – Vergine

Ah, i sentimenti… un campo minato. Questa settimana ti ritroverai a riflettere parecchio sulla tua situazione amorosa… VAI AL SEGNO

12 – Pesci

Mi sa che Venere ce l’ha un po’ con te. Le giornate portano tensione, e se hai avuto discussioni recenti, potresti trovarti di nuovo a parlarne… VAI AL SEGNO