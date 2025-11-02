Oroscopo della settimana dal 3 al 9 novembre 2025: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 3 al 9 novembre 2025. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 3 al 9 novembre 2025: i segni migliori

1 – Scorpione

Il tuo tema della settimana è “rinascita con brivido”. Ti senti pronto a chiudere cicli, tagliare rami secchi … VAI AL SEGNO

2 – Sagittario

Eccoti di nuovo in sella, pronto a lanciarti al galoppo verso tutto ciò che luccica. Il cielo di questa settimana … VAI AL SEGNO

3 – Leone

Questa settimana sei come un film in technicolor: brillante, magnetico e con una colonna sonora epica … VAI AL SEGNO

4 – Pesci

Questa settimana sei come un sogno che si muove in mezzo alla realtà, con un piede nella fantasia … VAI AL SEGNO

5 – Gemelli

La tua settimana è una soap opera con doppio finale. Da un lato chiudi capitoli, dall’altro li riapri … VAI AL SEGNO

6 – Cancro

Sei il tenerone dello zodiaco, ma questa settimana il tuo guscio si è un po’ incrinato. Ti senti agitato … VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 3 al 9 novembre 2025: i segni peggiori

7 – Acquario

Preparati a tirare un sospiro di sollievo. Il cielo di questa settimana ti regala chiarezza, e tu, che vivi … VAI AL SEGNO

8 – Vergine

Tu che sei la perfezione fatta persona, questa settimana sembri un ingegnere dei sentimenti … VAI AL SEGNO

9 – Ariete

Entri in scena come sempre con la delicatezza di un trapano acceso alle sette del mattino … VAI AL SEGNO

10 – Toro

La tua settimana è come una puntata di una telenovela sudamericana: passioni, ritorni di fiamma … VAI AL SEGNO

11 – Bilancia

La settimana ti mette davanti a una scelta: equilibrio o verità? Con Venere nel tuo segno, l’amore … VAI AL SEGNO

12 – Capricorno

Sei la prova vivente che la pazienza può essere una forma d’arte. Mentre gli altri segni corrono … VAI AL SEGNO