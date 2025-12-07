Oroscopo della settimana dall’8 al 14 dicembre 2025: la classifica completa di Skystar

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dall’8 al 14 dicembre 2025. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.
Oroscopo, settimana dall’8 al 14 dicembre 2025: i segni migliori
1 – Leone
Questa settimana entri in scena come solo tu sai fare: col passo di chi si sente protagonista anche quando … VAI AL SEGNO
2 – Sagittario
Questa settimana arrivi con quell’energia da esploratore cosmico che tutti ti invidiano: curioso, veloce … VAI AL SEGNO
3 – Ariete
Questa settimana arrivi come sempre con il passo di chi avrebbe già dovuto conquistare il mondo … VAI AL SEGNO
4 – Scorpione
Questa settimana ti muovi con quell’aura magnetica che usi come arma segreta: intensa, profonda, irresistibile … VAI AL SEGNO
5 – Acquario
Questa settimana ti muovi con l’aria di chi ha finalmente deciso di non aspettare più nessuno: basta dinamiche … VAI AL SEGNO
6 – Toro
Il tuo dicembre parte come una lunga operazione di manutenzione emotiva: sviti, stringi, pulisci, togli polvere … VAI AL SEGNO
Oroscopo, settimana dall’8 al 14 dicembre 2025: i segni peggiori
7 – Vergine
Questa settimana arrivi con lo spirito analitico che ti contraddistingue, quello che smonta tutto e controlla … VAI AL SEGNO
8 – Capricorno
La tua settimana inizia con un’atmosfera che definire “concreta” è riduttivo. Il tuo focus rimane il lavoro … VAI AL SEGNO
9 – Pesci
Questa settimana ti presenti con lo sguardo un po’ sognante e un po’ diffidente, quel mix tipico del segno … VAI AL SEGNO
10 – Cancro
Ti presenti alla settimana con quella sensibilità che tutti ti riconoscono e pochi capiscono davvero … VAI AL SEGNO
11 – Bilancia
La tua settimana è un elegante equilibrio instabile. Passioni che si accendono, tensioni che si insinuano … VAI AL SEGNO
12 – Gemelli
Arrivi alla settimana con la tipica aria da “so tutto, capisco tutto, ma non so che voglio davvero” … VAI AL SEGNO