Oroscopo della settimana dall’8 al 14 dicembre 2025: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dall’8 al 14 dicembre 2025. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dall’8 al 14 dicembre 2025: i segni migliori

1 – Leone

Questa settimana entri in scena come solo tu sai fare: col passo di chi si sente protagonista anche quando …

2 – Sagittario

Questa settimana arrivi con quell'energia da esploratore cosmico che tutti ti invidiano: curioso, veloce …

3 – Ariete

Questa settimana arrivi come sempre con il passo di chi avrebbe già dovuto conquistare il mondo …

4 – Scorpione

Questa settimana ti muovi con quell'aura magnetica che usi come arma segreta: intensa, profonda, irresistibile …

5 – Acquario

Questa settimana ti muovi con l'aria di chi ha finalmente deciso di non aspettare più nessuno: basta dinamiche …

6 – Toro

Il tuo dicembre parte come una lunga operazione di manutenzione emotiva: sviti, stringi, pulisci, togli polvere …

Oroscopo, settimana dall’8 al 14 dicembre 2025: i segni peggiori

7 – Vergine

Questa settimana arrivi con lo spirito analitico che ti contraddistingue, quello che smonta tutto e controlla …

8 – Capricorno

La tua settimana inizia con un'atmosfera che definire "concreta" è riduttivo. Il tuo focus rimane il lavoro …

9 – Pesci

Questa settimana ti presenti con lo sguardo un po' sognante e un po' diffidente, quel mix tipico del segno …

10 – Cancro

Ti presenti alla settimana con quella sensibilità che tutti ti riconoscono e pochi capiscono davvero …

11 – Bilancia

La tua settimana è un elegante equilibrio instabile. Passioni che si accendono, tensioni che si insinuano …

12 – Gemelli

Arrivi alla settimana con la tipica aria da "so tutto, capisco tutto, ma non so che voglio davvero" …