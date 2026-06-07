Oroscopo della settimana dall’8 al 14 giugno 2026: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dall’8 al 14 giugno 2026. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dall’8 al 14 giugno 2026: i segni migliori

1 – Scorpione

Questa settimana entri in scena con il fascino di chi sa perfettamente cosa vuole e, soprattutto, sa come ottenerlo … VAI AL SEGNO

2 – Pesci

Questa settimana nuoti in acque decisamente più tranquille rispetto a quelle agitate che hai attraversato negli ultimi tempi … VAI AL SEGNO

3 – Leone

Preparati perché questa settimana il palcoscenico della tua vita torna lentamente a illuminarsi e, come sempre, tu sei già … VAI AL SEGNO

4 – Sagittario

Questa settimana sei come un viaggiatore fermo in stazione con il biglietto già in tasca: senti che qualcosa sta per partire … VAI AL SEGNO

5 – Gemelli

Finalmente il cielo sembra ricordarsi che esisti e decide di offrirti una settimana decisamente più leggera rispetto alle precedenti … VAI AL SEGNO

6 – Toro

Mentre mezzo zodiaco corre senza sapere bene dove andare, tu continui a camminare con il tuo passo lento, metodico … VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dall’8 al 14 giugno 2026: i segni peggiori

7 – Cancro

Questa settimana assomigli a qualcuno che, dopo avere attraversato una lunga tempesta, apre finalmente la finestra e si accorge … VAI AL SEGNO

8 – Vergine

Questa settimana sembri il direttore di un enorme ufficio cosmico nel quale tutti hanno perso i documenti, dimenticato le scadenze … VAI AL SEGNO

9 – Ariete

Questa settimana ti muovi nel mondo con la stessa delicatezza di un trattore lanciato in una cristalleria, ma le stelle ti suggeriscono … VAI AL SEGNO

10 – Capricorno

Questa settimana sembri il direttore generale dell’universo, con una scrivania piena di responsabilità, scadenze e persone … VAI AL SEGNO

11 – Bilancia

Questa settimana ti trovi in quella curiosa situazione in cui vorresti mantenere la pace universale, ma contemporaneamente … VAI AL SEGNO

12 – Acquario

Questa settimana sei impegnato in una delle attività che preferisci meno: guardare la realtà per quella che è. Tu ami … VAI AL SEGNO