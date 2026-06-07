Oroscopo della settimana dall’8 al 14 giugno 2026: la classifica completa di Skystar

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dall’8 al 14 giugno 2026. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.
Oroscopo, settimana dall’8 al 14 giugno 2026: i segni migliori
1 – Scorpione
Questa settimana entri in scena con il fascino di chi sa perfettamente cosa vuole e, soprattutto, sa come ottenerlo … VAI AL SEGNO
2 – Pesci
Questa settimana nuoti in acque decisamente più tranquille rispetto a quelle agitate che hai attraversato negli ultimi tempi … VAI AL SEGNO
3 – Leone
Preparati perché questa settimana il palcoscenico della tua vita torna lentamente a illuminarsi e, come sempre, tu sei già … VAI AL SEGNO
4 – Sagittario
Questa settimana sei come un viaggiatore fermo in stazione con il biglietto già in tasca: senti che qualcosa sta per partire … VAI AL SEGNO
5 – Gemelli
Finalmente il cielo sembra ricordarsi che esisti e decide di offrirti una settimana decisamente più leggera rispetto alle precedenti … VAI AL SEGNO
6 – Toro
Mentre mezzo zodiaco corre senza sapere bene dove andare, tu continui a camminare con il tuo passo lento, metodico … VAI AL SEGNO
Oroscopo, settimana dall’8 al 14 giugno 2026: i segni peggiori
7 – Cancro
Questa settimana assomigli a qualcuno che, dopo avere attraversato una lunga tempesta, apre finalmente la finestra e si accorge … VAI AL SEGNO
8 – Vergine
Questa settimana sembri il direttore di un enorme ufficio cosmico nel quale tutti hanno perso i documenti, dimenticato le scadenze … VAI AL SEGNO
9 – Ariete
Questa settimana ti muovi nel mondo con la stessa delicatezza di un trattore lanciato in una cristalleria, ma le stelle ti suggeriscono … VAI AL SEGNO
10 – Capricorno
Questa settimana sembri il direttore generale dell’universo, con una scrivania piena di responsabilità, scadenze e persone … VAI AL SEGNO
11 – Bilancia
Questa settimana ti trovi in quella curiosa situazione in cui vorresti mantenere la pace universale, ma contemporaneamente … VAI AL SEGNO
12 – Acquario
Questa settimana sei impegnato in una delle attività che preferisci meno: guardare la realtà per quella che è. Tu ami … VAI AL SEGNO